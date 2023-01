High school basketball highlights and scores for Jan. 13

MACON, Georgia (41NBC/WMGT) — High school basketball scores are below for Jan. 13.

Boys:

FPD 25 JMA 85

Tattnall Square 61 Windsor 47

Mount de Sales 52 Stratford 65

Baldwin 59 Perry 37

West Laurens 60 Howard 61

Bleckley County 45 Dublin 48

Girls:

FPD 49 JMA 33

Tattnall Square 60 Windsor 10

Mount de Sales 30 Stratford 55

Baldwin 73 Perry 28

West Laurens 44 Howard 26

Bleckley County 21 Dublin 47