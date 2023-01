High School basketball highlights and scores for Jan. 10

MACON, Georgia (41NBC/WMGT) — Scores for high school basketball games for Jan. 10 are below.

Boys:

Stratford 97 FPD 34

Tattnall 39 JMA 66

Perry 54 Howard 48

Mt. De Sales 67 Windsor Academy 50

Baldwin 70 West Laurens 39

Girls:

Stratford 37 FPD 43

Tattnall 35 JMA 51

Perry 38 Howard 47

Mt. De Sales 56 Windsor Academy 30

Baldwin 53 West Laurens 17