Restaurant Report Card: August 21st, 2018

MACON, Georgia (41NBC/WMGT) – Here are you restaurant health scores in Middle Georgia for Tuesday, August 21st, 2018:

Sonic Drive In

1114 HILLCREST PKWY DUBLIN, GA 31021

Last Inspection Score: 92

Steak N Shake

1624 VETERANS BLVD DUBLIN, GA 31021

Last Inspection Score: 100

Papi Loco’s Mexican Bar & Grill

1831 VETERANS BLVD DUBLIN, GA 31021

Last Inspection Score: 98

Mike’s Hotdogs & Hamburgers

823 RUSSELL PKWY WARNER ROBINS, GA 31088

Last Inspection Score: 90

Shanghai Restaurant

2203 WATSON BLVD STE BB WARNER ROBINS, GA 31093

Last Inspection Score: 96

The Taco Shed

100 A HWY 247 S WARNER ROBINS, GA 31088

Last Inspection Score: 83

Between Friends Coffeeshop & Cafe

1080 HWY 96 STE 100 WARNER ROBINS, GA 31088

Last Inspection Score: 100

The Rustic Bistro

70 N LUMPKIN ST HAWKINSVILLE, GA 31036

Last Inspection Score: 99

Dieselz Dawg Shack

69 HWY 341 BYP HAWKINSVILLE, GA 31036

Last Inspection Score: 96

CHUCK E. CHEESE

3374 MERCER UNIV DR MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 96

Z BEANS COFFEE

1635 MONTPELIER AVE MACON, GA 31201

Last Inspection Score: 100

CHINA MAX

3661 EISENHOWER PKWY UNIT G MACON, GA 31206

Last Inspection Score: 88