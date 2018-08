Restaurant Report Card: July 31st, 2018

MACON, Georgia (41NBC/WMGT) – Here are some of your health scores from around Middle Georgia:

BACK TO EDENZ

524 MULBERRY ST MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 98

U.S. DELI

1477 PIO NONO AVE STE 101 MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 83

TROPICAL FLAVA

2396 INGLESIDE AVE MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 85

CHINA INN RESTAURANT

3268 VINEVILLE AVE MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 95

DAYLIGHT DONUTS

1530 MERCER UNIVERSITY DR STE 500 MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 98

OSAKA SUSHI AND HIBACHI

1530 MERCER UNIVERSITY DR STE 600 MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 95

SOFRITO

2389 INGLESIDE AVE MACON, GA 31204

Phone Number: (478) 714-0939

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

GROWLER USA

1530 MERCER UNIVERSITY DR STE 300 MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 91

BACK PORCH TOO

2400 RIVERSIDE DR MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 100

LITTLE CAESAR’S PIZZA

1477 PIO NONO MACON, GA 31204

Last Inspection Score: 90

BURGER KING

201 RUSSELL PKWY WARNER ROBINS, GA 31088

Last Inspection Score: 100

STARBUCKS COFFEE

2729 WATSON BLVD WARNER ROBINS, GA 31093

Last Inspection Score: 100

PHATBOY’Z SMOKEHOUSE

101 MANOR CT WARNER ROBINS, GA 31093

Last Inspection Score: 100

CHARLIE’S BAR AND GRILL

1291 S HOUSTON LAKE RD STE A WARNER ROBINS, GA 31088

Last Inspection Score: 95

THE SMOOTHIE BAR

2624 WATSON BLVD STE B WARNER ROBINS, GA 31093

Last Inspection Score: 100

MARCO’S PIZZA

405 HIGHWAY 96 STE 800 BONAIRE, GA 31005

Last Inspection Score: 100

MY GRANDMA’S EMPANADAS

120 ARMED FORCES BLVD WARNER ROBINS, GA 31088

Last Inspection Score: 100

And here’s a restaurant that needs to STEP IT UP:

CHONGWAH EXPRESS

2005 VETERANS BLVD STE A-23 DUBLIN, GA 31021

Last Inspection Score: 74